Wafels voor Week van de Kinderopvang in Gooik

Het is deze week de Week van de Kinderopvang. Een goeie reden voor de gemeente Gooik om alle kinderbegeleiders in de bloemetjes te zetten. Daarvoor organiseerden ze vanmiddag samen met alle kinderen een grote wafelenbak.

In basisschool Strijland in Gooik rook het vanmiddag heerlijk naar versgebakken wafels. Alle kinderbegeleiders werden er op lekkers getrakteerd, want al jaren zetten ze zich met hart en ziel in voor hun job. “Het leukste aan mijn job is de vertrouwensband die ik met de kinderen kan opbouwen,” vertelt kinderbegeleidster Cindy. “Ik kan hen helpen wanneer ze met iets zitten, maar we maken vooral ook veel plezier.”