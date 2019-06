Morgen vindt in Teralfene de jaarlijkse wandeling op Pinkstermaandag plaats. Die gaat gepaard met kwaliteitsbieren uit de streek. De organisatie is in handen van pretorganisatie Zot van Teralfene.

The Walking Teralfeneirs palmen morgen Teralfene in

Het is intussen een traditie in Teralfene. Ter afsluiting van het feestelijke pinksterweekend in de gemeente organiseert Zot van Teralfene een wandeltocht van zo'n vijf kilometer doorheen de straten waarbij wandelaars de drankstanden moeten vinden en ontdekken. Daar kunnen ze zich laven aan streekbieren.

Dit jaar is het thema ‘The Walking Teralfeneirs’ en worden de wandelaars opgeroepen om een rode outfit aan te trekken, in de sfeer van de cultserie The Walking Dead.

De wandeling vertrekt om 14 uur vanop het domein van de scouts aan de kathedraal van Teralfene.