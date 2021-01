Wambeek-Ternat vol vertrouwen over Jos Donvil als nieuwe CEO RSCA

“Tussen het leiden van een lokale ploeg en het leiden van een eersteklasseploeg zit er geen wereld van verschil, weet ondervoorzitter van Wambeek-Ternat Paul Van der Putten. “Het komt er altijd op aan van een gezond beleid neer te zetten dat gesteund wordt door een zo breed mogelijke achterban. In Wambeek heeft Jos dat gekund.

Onder voorzitter Jos Donvil fusioneerden Wambeek en Ternat tot het huidige KFC Wambeek-Ternat. De ploeg speelde meteen aan de top in eerste provinciale. Volgens Van der Putten zijn ook de mooie terreinen en nieuwe kleedkamers toe te schrijven aan de toekomstige CEO van RSCA. Hij hoopt dan ook dat Donvil voorzitter zal blijven van de ploeg. “Al denk ik dat het bondsreglement bepaalt dat je geen bestuurstaken mag combineren in verschillende ploegen. Maar als CEO zit je niet per definitie in het bestuur. Dus wij hopen dat Jos zijn taken bij ons kan en wil blijven opnemen.”

