Wandelden Romeinen over het forum op de Markt van Lennik?

Is Lennik rond 50 voor Christus gesticht door de Romeinen? Volgens ingenieur Ronald Van Ham wel. De Lennikenaar baseert zich niet op archeologische vondsten, maar wel op oppervlaktemetingen van de Pajotse gemeente. Een theorie waar historici en archeologen sceptisch over zijn. Maar volgens Van Ham is de manier hoe Lennik ontwikkeld is, allesbehalve toeval.

Wandelden eeuwen geleden Romeinen over een groot forum op de Markt van Lennik? Volgens ingenieur Ronald Van Ham wel. Hij bestudeerde oude en nieuwe landkaarten van de Pajotse gemeente en kwam tot een opvallend besluit. “Ik heb Lennik en omstreken kunnen opdelen in 80 perfect gelijke stukken grond die toevallig overeenkomen met de oppervlakte van wat de Romeinen gebruikten als landbouwbedrijf”, legt Van Ham uit. “Dat is 50 hectare groot of 1 centuria in de Romeinse maateenheden. Die zijn perfect nog terug te vinden in bestaande wegen, veldwegen, beken, reliëfs die op een plaats een opvallende stap maken.”

Op de Romeinse boerderijen zouden later Pajotse vierkantshoeves zijn gebouwd. Maar de theorie lokt controverse uit. Want doorgaans deelden Romeinen hun percelen op in rechte hoeken. Maar Lennik kon dat volgens Van Ham niet door het landschap. “Geschiedkundigen moeten niet zoeken naar rechte hoeken, maar naar oppervlakten. Dan ben ik er van overtuigd dat we de 15.000 stukken grond die Julius Caesar heeft uitgedeeld aan zijn veteranen en we nog niet gevonden hebben in Gallië, op deze manier wel kunnen vinden.”

Meer hierover maandag in ons nieuws.