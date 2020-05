Waterbus kiest opnieuw het ruime sop

Van maandag tot vrijdag, tussen negen en vijf uur 's avonds kiest de Waterbus opnieuw het ruime sop tussen de Steenkaai in Vilvoorde en Sainctelette in Brussel, vanaf 1 juli zal dat dagelijks zijn. Maar allemaal samen, gezellig naast mekaar op de bank, dat zal voorlopig niet kunnen. Wie meevaart moet verplicht een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden van de medepassagiers. "Vandaar ook dat we de capaciteit van het schip, dat meer dan 100 personen kan tellen, hebben teruggebracht hebben tot maximum 50 personen”, zegt Guido Moens van de Waterbus. “Dat is de prijs die we moeten betalen om die bijkomende veiligheid te garanderen." Ook wordt onderzocht of het wenselijk én mogelijk is om weer scholen of groepen toe te laten. En minder prettig nieuws voor de dorstige zeelui onder ons: de cafetaria blijft tot nader order gesloten.