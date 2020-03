Watergroep waarschuwt voor valse factuur via mail

De Watergroep wil z’n klanten waarschuwen voor valse facturen die momenteel in omloop zijn via e-mail. Wissen en zeker niet betalen is de boodschap.

“De Watergroep kreeg van enkele klanten de melding dat er momenteel valse facturen de ronde doen”, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerder van de Watergroep. “Kreeg je een e-mail van afzender 'Watergroep' in je mailbox met als onderwerp 'Eind jaarafrekening' of 'De jaarrekening'? Wis hem dan”. De e-mail is dus een geval van phishing. “Je herkent zo’n geval onder meer aan het persoonlijke e-mailadres en buitenlands bankrekeningnummer”, gaat De Schepper verder. “Onze facturen hebben als afzender altijd een e-mailadres met @dewatergroep.be en een digitale waterfactuur van De Watergroep via e-mail omvat steeds de factuur als bijlage.”