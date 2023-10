Waterlek in Halle gevonden maar nog niet voor iedereen water

In Halle is het waterlek dat vanmorgen de helft van de inwoners en later vandaag een derde zonder water zette, gevonden. Dat meldt de Watergroep. Morgen word het lek hersteld. Tot dan is de toevoer tot een twintigtal huizen in Sint-Rochus nog niet hersteld.