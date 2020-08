Waterlek veroorzaakt grote problemen in Vilvoorde

Op één maand tijd je kelder drie keer zien onderlopen, het overkwam Caroline Willocx uit de wijk Kassei in Vilvoorde. Ook de woningen van enkele buren in de Mergelputstraat liepen schade op nadat water en modder in de kelder sijpelde. De oorzaak is een lek in de waterleiding. Dat is tijdelijk hersteld, maar omdat de put niet gedicht is, zijn de problemen voor Caroline nog niet van de baan. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat mijn kelder onder water en modder staat van zodra het begint te regenen?"