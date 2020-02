Wateroverlast in Londerzeel en Zemst: straten afgesloten en zandzakjes voorzien

In Londerzeel zijn een aantal straten afgesloten voor het verkeer omwille van wateroverlast. De gemeentelijke veiligheidscel peilde naar de waterstanden in de Kleine en de Grote Molenbeek en besliste het verkeer in een aantal straten om te leiden en preventief zandzakjes te voorzien. Hoewel er de komende uren geen nieuwe neerslag verwacht wordt, volgt de cel de situatie nauwgezet op. Ook in Zemst worden zandzakjes ter beschikking gesteld, daar liepen weides en akkers onder water.

De wateroverlast heeft alles te maken met de regen- en sneeuwval van de voorbije dagen. Gisterennamiddag werden in Londerzeel al Kouhagen en Zwaantje afgesloten voor het verkeer, zopas is belist om ook de Kouterbaan af te sluiten tussen de Broekstraat en Sneppelaar. Er ligt te veel water op de rijweg. Er is een omleiding voorzien via de N17.

Zandzakjes

Voor de bewoners van de Londerzeelse Kouterbaan en Brusselsestraat zijn preventief gevulde zandzakjes voorzien. Die staan vanaf 15 uur klaar aan de glasbollen in de Maldersesteenweg en in de Brusselsestraat ter hoogte van de Molenbeek aan Villa Van Assche. Momenteel zijn nog geen woningen bedreigd. In Zemst klagen sommige inwoners over water dat in de buurt van hun woning komt. Daarom kan wie dat nodig heeft zandzakjes ophalen bij het team Werken in Eigen Beheer, aan de Houtemsestraat 26 in Eppegem. Vanavond en dit weekend zullen er ook nog zandzakjes klaar gezet worden op de parking van de organisatie.