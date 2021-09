Wateroverlast wordt Babycenter in Halle te veel: “We kunnen niet blijven schade opkuisen”

De bekende Halse winkel Babycenter sluit definitief de deuren. Aanleiding is de aanhoudende wateroverlast in de Basiliekstraat. “Er is geen oplossing in zicht. Ik ben deze winkel altijd kansen blijven geven, maar trop is te veel. Ook voor mij”, zegt zaakvoerder Christine Verhulst.

Met Babycenter verdwijnt na meer dan 100 jaar aanwezigheid een begrip uit het Halse stadscentrum. Zaakvoerder Christine Verhulst, in een verleden nog voorzitter van de Verenigde Handelaars nam de voorbije dagen een moeilijke beslissing. “Ik verwijt niemand iets. Als voorzitter heb ik gemerkt dat er naar de handelaars geluisterd wordt. Ik voel me dus zeker niet in de steek gelaten door het stadsbestuur", zegt Christine "Maar er is geen oplossing in het vooruitzicht. We kunnen niet blijven schade opkuisen en steeds weer herbeginnen. Naast de overstromingen hebben ook de files, het betalend parkeren en de verouderde infrastructuur van de winkel de beslissing om in Halle te stoppen mee bepaald.”

Babycenter opende dit jaar een nieuwe winkel in Nijvel. “Die moderne winkel in Wallonië met stockageruimte is nu voor ons de toekomst. Mijn broer gaat zijn intrek nemen in de winkel in de Basiliekstraat met zijn matrassen. Er komt dus geen leegstand. Dit wou ik ten allen koste vermijden”, zegt Christine. “Het gebouw staat te koop. We zijn ook op zoek naar een partner om samen met ons de winkel te renoveren en zes appartementen te bouwen. Ooit wil ik zeker naar Halle terugkomen, misschien in de vorm van een pop-up. Maar op dit moment zijn we op.”

Foto: Google Maps