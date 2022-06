Waterspeeltuin in Halle volledig klaar

In Halle is de waterspeeltuin aan het Hallebad helemaal klaar. De speeltuin ging vorige zomer een eerste keer open, maar sloot opnieuw omdat er nog enkele van zaken niet in orde waren. "De ligging is bewust gekozen omdat ze centraal in de stad ligt en zo vlot toegankelijk is voor iedereen", zegt schepen Dieuwertje Poté.

Vorige zomer stelde de stad Halle met trots zijn waterspeeltuin voor, maar tijdens droge periodes bleek dat er te weinig water in het reservoir was. Dat is intussen opgelost. "De speeltoestellen bevoorraden zich in eerste instantie met regenwater. Er is voor het regenwater in totaal 1.052 vierkante meter opvangcapaciteit en 55.000 liter buffercapaciteit. Als er een tekort aan regenwater is, kan de speeltuin aangevuld worden met stadswater", zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté. "Er is ook een ligweide voorzien, waar nog een schaduwdoek over zal komen, en een voetenspoeltotem. Voor het project werd iets mer dan 300.000 euro vrijgemaakt."

De waterspeeltuin is één van de winnende ideeën van onze actie Idee zkt stad waarbij inwoners ideeën voor een leefbaarder Halle mochten geven. “De speeltuin bestaat uit twee delen: een deel met speeltoestellen, dat in 2021 werd gebouwd, en een deel met waterfonteinen, dat nog maar net is afgewerkt. Hier kunnen kinderen spetteren en spatteren tussen de verschillende waterspeeltoestellen, zoals een waterrad, watervalletjes, sluizen, dammen en speelfonteinen", zegt Poté. "De waterspeeltuin is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het kader van een inclusief beleid vond de stad dat heel belangrijk."