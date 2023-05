Weerde maakt zich op voor Bierfeesten

De Weerds Bierfeesten was vorig jaar een typisch voorbeeld van knaldrang. De eerste editie na de coronapandemie brak met 10.000 bezoekers alle records. Dit jaar worden er zo’n 8.000 bezoekers verwacht. “Vrijdag is er de traditionele biernacht met Level Six als publiekstrekker”, klinkt het bij Stijn Bauters. “Daarna kan er nog tot in de vroege uurtjes gefeest worden met het Mechelse dj-trio Radio Botanique en onze huis-dj Harry. De lokale coverband Tomorrowband trapt de avond op gang. Eerder op de avond mogen de jongsten zich uitleven op de kinderfuif en tijdens het optreden van Jinthe, bekend van The Voice Kids.”

De artiesten op zaterdag 6 mei zijn niet van de minsten. Dikke en Used zijn twee Belgische acts met internationale allure. Het wordt ook uitkijken naar S10, de popsensatie die Nederland vorig jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. “Verder staan ook Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob, Jack Vamp & The Castle Of Creep en Jeroen Delodder op de affiche. Op de DJ Stage zorgen tot slot Michael Amani en Kezze voor de nodige beats”, aldus Bauters.