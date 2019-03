Welke gemeente ruimt het meeste zwerfvuil op?

“Zwerfvuil is een gedeelde problematiek en daarom slaan de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Halle ook dit voorjaar de handen in elkaar. Met een kleine inspanning van iedereen maken we onze gemeentes in een handomdraai weer proper”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé. De campagne #op5minutenproper roet de 56.359 gezinnen in de vier gemeenten op om tussen 23 maart en 28 april 5 minuutjes de mouwen te stroppen en het zwerfvuil op te ruimen in hun buurt. “Deelnemers kiezen de straten uit die zij eventueel samen met vrienden, buren of verenigingen willen proper maken en schrijven zich in via de gemeentewebsites”, legt Servé uit. “De gemeente zorgt voor handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de gevulde zwerfvuilzakken ophalen. Wie meedoet krijgt een leuk geschenkje.”