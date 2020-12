Welke 'Masked Teacher' wordt mascotte van schoolproject?

Na The Masked Singer, het populaire zangprogramma op vtm waarbij bekende sterren gemaskerd punten proberen te scoren, is er in Wambeek bij Ternat nu ook The Masked Teacher. De voorbije vijf weken ging het personeel van gemeentelijke basisschool De Kiem op zoek naar een mascotte voor hun project School is cool. En die mascotte is een gemaskerde leraar die de leerlingen konden kiezen in The Masked Teacher.