Wellnesscentra voelen stijgende energieprijzen: “Een erg dure aangelegenheid”

De energieprijzen swingen de pan uit. Als er één sector is waar ze het altijd lekker warm moeten hebben dan is het wel die van de wellnesscentra, maar daar wordt de situatie stilaan onhoudbaar. Bij Thermae in Melsbroek en Grimbergen kunnen ze gelukkig ook gebruik van alternatieve energie om hun klanten van stomende sauna of hete jacuzzi te blijven garanderen.

Wellnesscentrum Thermae met vestigingen in Melsbroek en Grimbergen verzorgt in normale tijden ruim 600 klanten, maar sinds de uitbraak van corona is de capaciteit teruggeschroefd naar 60 tot 70 procent wat natuurlijk nog altijd een aanzienlijk aantal is. Al deze bezoekers worden verwend in sauna’s, jacuzzi’s, zwembaden, massagesalons, noem maar op en die moeten natuurlijk allemaal verwarmd worden en dat wordt vandaag wel een erg dure aangelegenheid.

“Momenteel zitten we nog zo’n jaar goed met een vast energiecontract, maar daarna gaan we terug moeten onderhandelen”, zegt eigenaar Etienne Van der Zeypen. “Wij hopen dat tegen die tijd de energieprijzen terug wat gestabiliseerd zijn zodanig dat het niet catastrofaal wordt. Want het is eigenlijk wel een zware dobber. Daarom hebben we ook niet wachten om alternatieven te zoeken voor de klassieke fossiele energiebronnen.”

Zo heeft het hotel een warmtepomp die toch wat opbrengt. Maar ook al is de klant koning, hoe dan ook zou het wel eens kunnen dat die binnenkort toch ook de weerslag van de stijgende energieprijzen zal ondervinden. “Elke dag krijg ik berichten van leveranciers die zeggen dat hun prijzen met tot wel tien procent stijgen. Het is kijken hoe zich dat vertaalt naar de prijzen voor onze centra”, aldus Van der Zeypen.