Wemmel koopt strategisch stukje grond vlakbij Parking C

De gemeente Wemmel koopt een klein perceel grond aan de Panoramalaan. Het gaat om grond die niet benut wordt om een hoogspanningscabine te plaatsen en voor Wemmel wel van strategisch belang kan zijn. “Het ligt vlakbij Parking C. Bij eventuele ontwikkelingen daar, is Wemmel nog meer betrokken partij en moeten we worden gehoord”, legt burgemeester Walter Vansteenkiste uit.

Wemmel legt bijna 7.000 euro op tafel voor de grond. “Het perceel is zo’n 1.832 vierkante meter groot. Een deel is al openbare weg, een ander deel wordt ingenomen door de nutsmaatschappij. Het perceel kan strategisch belangrijk zijn voor Wemmel omdat het zo dicht bij Parking C is gelegen. Het is geen bouwgebied, dus ik denk dat we de plek gaan vergroenen of een klein parkje aanleggen. Het is geen groot perceel, maar het is wel goed dat Wemmel dit nu verwerft”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste.

Een niet onbelangrijk detail. Over het perceel loopt volgens de oude kaarten ook de voetweg die destijds de angel was in het dossier rond de bouw van het Eurostadion.