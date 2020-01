Wemmel krijgt eerste fietsstraat

De Van Elewijckstraat ligt er momenteel zeer slecht bij. Er zijn putten in het wegdek en het asfalt bevindt zich in een bedenkelijke staat. Al in 2003 vroeg Wemmel subsidies aan voor de heraanleg van de straat, maar het dossier liep telkens vertraging op. Maar na 17 jaar wachten is het binnenkort zover en kan de heraanleg van de Van Elewijckstraat eindelijk van start gaan.

De Van Elewijckstraat wordt niet zomaar heraangelegd, het wordt de allereerste fietsstraat van Wemmel. Bovendien zullen ingrijpende rioleringswerken in de straat bij hevige regenval overstromingen in het centrum van Wemmel tegengaan. In het verlengde van de Van Elewijckstraat komt een bufferbekken van 7.000 kubieke meter water.

In de Van Elewijckstraat zal na de heraanleg niet meer dan 30 kilometer per uur mogen worden gereden en krijgen fietsers absolute voorrang. Op termjn komen er volgens schepen Raf De Visscher nog meer fietsstraten. Het Schoondal, dat is een zijstraat van de Van Elewijckstraat, wordt dan weer een woonerf waar maximaal 20 kilometer per uur zal mogen worden gereden.