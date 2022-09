Werken aan zwembad Meise lopen vertraging op

De verbouwings- en onderhoudswerken in zwembad De Wauwer in Meise lopen vertraging op. Normaal zouden die duren tot 30 september, maar het zwembad zal pas heropenen op 17 oktober.

“Tijdens de werken is het zwembad leegmaakt”, zegt schepen van Sport Jonathan De Valck. “Tijdens de inspectie van de zwembadwanden en vloer, ontdekte de aannemer dat er lekken in de wanden waren. Die worden nu eerst hersteld. Daarna wordt de werf opgeruimd en kan het zwembad heropenen. We verwachten dat dit op 17 oktober zal zijn.”

De laatste renovatiewerken aan het zwembad in Meise dateren van in 2009. “Het zwembad was na zoveel jaar opnieuw toe aan een grondige renovatie en modernisering om het comfort van onze zwemmers te verhogen”, gaat de schepen verder. “Zowel de badkuip, het plafond en de inkomhal worden aangepakt. Het gebouw wordt ook toegankelijker voor mensen met een beperkte mobiliteit.”

“Er komt een toilet voor mensen met een beperking en een kindertoilet. Er wordt bovendien een nieuwe luchtgroep geïnstalleerd en de verlaagde plafonds in de gangen en de kleedkamers worden vervangen. De kostprijs wordt geraamd op 200.000 euro.”