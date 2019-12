Werken in Beersel veroorzaken lange files

Gisteren was het nagenoeg een hele dag aanschuiven vanaf Anderlecht tot aan de werken in Beersel. Tijdens de spitsuren was het zelfs file vanaf Sint-Stevens-Woluwe waardoor het tot bijna twee uur aanschuiven was. Ook vandaag is het al de hele dag stapvoets verkeer. Momenteel staat er één uur file vanaf Dilbeek.

Daardoor zoeken automobilisten een alternatief, waardoor ook de secundaire wegen verzadigd raken, waaronder de Bergensesteenweg. Het verkeer doet er daar momenteel een uur over om van in Sint-Pieters-Leeuw tot in Halle te raken. Wie via het Erasmusziekenhuis wil rijden, moet ook een tijdlang aanschuiven. Het is vanop de afrit aanschuiven tot aan de rotonde. De werken in Beersel zullen zo'n drie maanden duren.