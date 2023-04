Werken complex Affligem: verkeer richting Liedekerke via E40 Ternat

Dinsdag begint er een nieuwe fase in de werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex van Affligem. Het gemotoriseerd verkeer richting Liedekerke volgt daarbij een omleiding via het complex in Ternat. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt er al een hele tijd aan een keerpunt dat de verkeersdruk moet verlagen aan de kruispunten op de brug.

Vanaf dinsdag verplaatst de werf aan het op- en afrittencomplex in Affligem zich voor de aanleg van de nieuwe rotonde. Daarbij is de Molenstraat richting Liedekerke afgesloten vanaf de kruising met de Moortelstraat. Het verkeer richting Liedekerke volgt een omleiding via de E40 en het complex in Ternat. Fietsers en wandelaars krijgen een doorsteek tussen de uitloper van de Molenstraat en de Moortelstraat. De werken duren tot begin juli.

Het nieuwe keerpunt in Affligem komt er om de verkeersdruk te verminderen en de verkeerssituatie veiliger te maken. In de toekomst rijden twee verkeersstromen via het nieuwe keerpunt: verkeer vanuit Brussel dat richting Liedekerke en Hekelgem rijdt, en verkeer vanuit Liedekerke dat de opricht van de E40 naar Gent/Oostende neemt. Ook het verkeer vanuit Essene zal via het keerpunt het op- en afrittencomplex kunnen bereiken.