Werken Edingsesteenweg van start

In Leerbeek, bij Gooik, zijn vandaag de werken gestart aan de Edingsesteenweg. De komende drie weken wordt het wegdek in beide richtingen vernieuwd. Het verkeer richting Ternat moet er tijdelijk omrijden. Al had niet iedereen dat vanochtend even goed begrepen.