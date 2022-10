Werken in Vilvoorde op schema, maar donkere wolken boven Europabrug

In Vilvoorde wordt volop gewerkt van aan het station tot in de wijk Kassei. De werken voor onder meer de Ringtrambus verlopen volgens schema, maar toch dreigt er een kink in de kabel te komen. Volgens burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde staat de Vlaamse Waterweg, die bevoegd is voor de werken op het bewegende deel van de vaartbrug, nog nergens met zijn plannen. En dat zou wel eens kunnen leiden tot absurde situaties.

Dezer dagen mijd je best de omgeving van het station, het Heldenplein en de Vuurkruisenlaan in Vilvoorde. De werken zouden er tegen de zomer van volgend jaar afgerond kunnen zijn. Maar er pakken donkere wolken samen boven de Europabrug. “We zijn geïnformeerd dat de werken weleens vertraging zouden oplopen omdat de Vlaamse Waterweg niet klaar is met hun huiswerk”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Met als gevolg dat alles zal klaar zijn, behalve het sluitstuk, de brug zelf met alle rampscenario’s die je maar kunt bedenken. Met name dat er een totaal nieuw Ringtrambustracé klaarligt met een fietssnelweg die dan plotseling op het bestaande brugdek moet en dat is bijna ondenkbaar.”

Volgens Bonte is er nog geen aanbesteding en is het niet duidelijk of er een budget is, of werken op de brug technisch haalbaar zijn en al helemaal niet wanneer de zouden kunnen uitgevoerd worden. “Ik heb intussen minister Lydia Peeters al aangesproken die het nodige zou doen. Men is er mee bezig, maar tegelijkertijd hoor ik dat men effectief te laat komt. Het is absurd dat één Vlaamse Overheid op die manier onderling niet afspreekt ook al hebben ze jaren de tijd gehad.”