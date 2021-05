Weyts reageert op open brief Sint-Jozef Ternat: "Spijtig, dit negativisme"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts betreurt de open brief van de directie van het Sint-Jozefinstituut in Ternat. Daarin staat dat Weyts verwachtingen creeërt die scholen niet altijd kunnen inlossen. “Spijtig, dit negativisme. Al dat extra geld voor onderwijs wordt elders begroet, in Ternat vervloekt. Spijtig", reageert Weyts.

De directie van het Sint-Jozefinstituut Ternat verwijt Weyts te veel aan aankondigingspolitiek te doen, onder meer over de digisprong en de 2.000 extra leerkrachten die de minister belooft om de leerachterstand weg te werken. "Al jaren roept men om extra handen in de klas én om extra middelen om ons onderwijs te kunnen digitaliseren. Nu die middelen er eindelijk zijn, is het voor sommigen weer niet goed", luidt het bij het kabinet van de minister.

Volgens het kabinet-Weyts hebben in het huidige schooljaar meer dan 2.000 scholen gebruik gemaakt van die extra middelen om leerkrachten met onvolledige lesroosters, gepensioneerden en andere vrijwilligers aan te trekken. "Maar voor de directie van Sint-Jozef is dat dus iets negatiefs. Extra ondersteuning voor leerkrachten via extra handen in de klas én via digitale middelen, lijkt eerder een zegen dan een vloek voor de herwaardering van de leerkracht."