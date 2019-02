WhatsApp-groep Hammewatch bestrijdt criminaliteit

Hammewatch, zo heet het buurtinformatienetwerk dat in het gehucht Hamme (Merchtem) spontaan is ontstaan. ""Hammenaren die een smartphone hebben, kunnen zich lid maken van de WhatsApp-groep. Als ze een verdachte handeling zien, vragen we om de politiezone AMOW altijd eerst te bellen en vooral zelf geen initiatief te nemen. We zijn geen burgerwacht. Nadat de politie is verwittigd, vragen we om de verdachte zaken -bijvoorbeeld een inbraakalarm dat afgaat, personen die rondsluipen in tuin, verdachte voertuigen - via de WhatsApp-groep 'Hammewatch' te delen. Het is een besloten buurtpreventiegroep waarmee we woninginbraken, diefstallen en criminaliteit willen helpen voorkomen."

Zo’n 45 gezinnen zijn intussen lid van de groep. Initiatiefnemer Tom Asselberghs gaat samen met de politiezone AMOW en Merchtems burgemeester Maarten Mast aan tafel zitten om het project verder uit te rollen. De gemeente wil ook in andere wijken graag WhatApps-buurtinformatienetwerken opstarten. Het idee is niet nieuw. In Nederland bestaan meer dan 5.000 van deze WhatsApp-BIN’s. In onze regio zijn er al gelijkaardige groepen in Steenokkerzeel, Hoeilaart en Dilbeek.