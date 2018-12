Wie scoorde het mooiste doelpunt van 2018?

Het einde van het jaar is in zicht en daarom trakteert onze sportredactie alle sportliefhebbers op een selectie van de vijf mooiste doelpunten die dit jaar op de velden in onze regio te bewonderen waren. Wie kroont zich tot winnaar van ‘Doelpunt van het jaar 2018’? Een overzicht.

De eerste kandidaat is goaltjesdief Hakim Borhsasar die met een geniale ingeving de bal over de verdediging tikt en hem dan staalhard in de kruising jaagt.

De tweede genomineerde is Connor Laerenbergh van Wolvertem-Merchtem. Hij schittert door een vrije trap mooi in de bovenhoek te schilderen.

Dan volgt Jason De Bie voor Asse-Zellik. Hij pakt uit met een magistrale plaatsbal van net over de middenlijn.

Ook in Teralfene kunnen ze er wat van, Glenn De Coen is dan ook de vierde genomineerde. Hij demonstreert zijn fluwelen traptechniek met een Olympisch doelpunt.

Tot slot is ook Nik Vangrunderbeek verzekerd van een plaats in de top vijf. Hij scoort met een heerlijke vrije trap in de kruising.

Stem zelf voor je favoriete doelpunt op onze website www.ringtv.be. Wie het mooiste doelpunt trapte, kom je op 6 januari te weten in onze sportuitzending..