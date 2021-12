Wijkschool Terlanen sluit volgende zomer de deuren

De beslissing om de school te sluiten werd genomen in samenspraak met de directie van de gemeentelijke basisschool in het centrum en de gemeente Overijse. “Hoewel we op verschillende manieren hebben geprobeerd om ouders warm te maken om hun kind in te schrijven, blijft het leerlingenaantal van onze wijkschool elk jaar sterk dalen”, zegt burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes. “De ouders van de leerlingen zullen begeleid worden in hun zoektocht naar een nieuwe school. De kleuters kunnen alvast terecht in de gemeentelijke basisschool in het centrum.”