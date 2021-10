Wijndomein Dappersveld-Domein haalt oogst binnen

De wijnoogst is binnen! En dan hebben we het niet over de druiven uit Bordeaux, Toscane of de Moeselvallei maar die van wijndomein Dappersveld-Woestijn in de glooiende heuvels van het Pajottenland. Gisteren werden de laatste trosjes van de wijngaard in Gooik geplukt. RINGtv was erbij.

Er werd stevig doorgewerkt op de Pajotse heuvels want het was gisteren de laatste mooie dag van de week. “Voor deze soort is het normaal dat we zo laat nog oogsten”, zegt Sam Dehandschutter van het Wijndomein Dappersveld-Woestijn. “De Riesling is een laatrijpe druif. We zijn dit jaar ook twee weken later begonnen dan in een normaal jaar. De weinige zonuren die we deze zomer hebben gehad hebben daar een rol in gespeeld.”

Voor de wijnbouwers in onze regio zijn het moeilijke maanden geweest, ook in Gooik. “We hebben veel minder kunnen oogsten, ongeveer een kwart minder dan normaal. Maar de kwaliteit in de vaten is uiteindelijk wel goed, dus we gaan er toch iets lekker van maken”, aldus Eric Geysens van Dappersveld-Woestijn.