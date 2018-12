Willy kapt nog één dag de haren van Liedekerkenaren

Nog één dag en dan sluit Willy Van Den Nets uit Liedekerke voorgoed zijn kapsalon in de Opperstraat. 50 jaar lang kapte Willy de haren van Liedekerkenaren, maar ook van mensen die van veel verder komen. RINGtv bezocht Willy vandaag een bezoekje.

Het is voor vijf voor één op de middag. Willy zit aan het einde van zijn middagpauze. Voor het kapsalon staan een vijftal klanten te wachten. Het toont aan hoe populair de kapper is in Liedekerke en omstreken.

“De eerste keer dat ik hier kwam was toen ik op mijn 7de met mijn vader meekwam. Dat is intussen al 40 jaar geleden, maar ik ben altijd blijven terugkomen. Waarom? Omdat hij goed werk levert en omdat Willy een eenvoudige man is. Dat siert hem,” zegt klant Christophe.

Willy begon in de zaak van zijn vader, die ook kapper was. Op zijn 33ste opende hij zijn eigen salon. Vandaag, op zijn 69ste, vindt Willy het tijd om zijn zaak over te laten. De eigenaar van de kebabzaak vlakbij heeft de zaak overgenomen en het kapsalon voortzetten.

“Ik weet niet wat de toekomst brengt. Het spookt momenteel nog een beetje in mijn hoofd, maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Mijn vrouw is supergelukkig dat ik stop, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ik zal wel gelukkig worden, maar het zal toch moeilijk zijn om afscheid te nemen van mijn klanten, zeker die die ik al 50 jaar zie,” zegt Willy.