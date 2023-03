Winterplan Dilbeek loopt op laatste beentjes: "Doelstellingen behaald"

Dit weekend loopt in Dilbeek het winterplan af. Dat is een pakket aan maatregelen dat in oktober vorig jaar werd aangekondigd om het gas- en elektriciteitsverbruik van de gemeente met 15 procent terug te dringen. Zo bleven onder meer het kasteel de Viron en Castelhof maandenlang gesloten.

Met tal van maatregelen wou Dilbeek een antwoord bieden op de stijgende energiefacturen. Veel van die maatregelen loopt eind deze maand af. “Vanaf maandag opent het kasteel de Viron opnieuw haar deuren, dus werknemers van de gemeente kunnen terug naar hun vertrouwde plek”, zegt schepen van Patrimonium David De Freyne. “Ook het Castelhof wordt opnieuw in gebruik genomen. De zaal kan vanaf zaterdag opnieuw gehuurd worden”, klinkt het bij de gemeente Dilbeek.

In de gemeentelijke gebouwen ging de verwarming wat lager, net als de temperatuur van het water in het gemeentelijk zwembad. Concreet wou Dilbeek 900.000 euro besparen. “Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat we dat we die doelstelling gaan halen. Binnenkort evalueren we alle maatregelen in detail en berekenen we hoeveel we bespaard hebben. Het is dan ook belangrijk om te gaan kijken of we enkele maatregelen in de toekomst nog kunnen herhalen om onze energiekosten te drukken”, zegt De Freyne.

Het doven van de openbare straatverlichting blijft voorlopig behouden. “Een beslissing daarover moet in samenspraak met Fluvius en nog andere gemeenten gebeuren. Intussen laten we energieaudits uitvoeren om te zien hoe we in onze gebouwen energie kunnen besparen. In de toekomst gaan we daar structureel op inzetten, want het kan eigenlijk niet de bedoeling zijn dat je gebouwen gaat sluiten om kosten te besparen”, aldus De Freyne.