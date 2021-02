Wisselmeerderheid in Meise voor verzet tegen Brusselse stadstol

Ook Meise verzet zich tegen de Brusselse stadstol, al was er in de gemeenteraad wel een wisselmeerderheid voor nodig om de resolutie goed te keuren.

“Meer dan de helft van de 700.000 Brusselse jobs wordt ingevuld door niet-Brusselaars”, zegt N-VA-fractieleider Jaak Wouters. “Vanuit Meise pendelen 2.996 burgers naar het Brussels gewest voor het werk. Bijna veertig procent van deze pendelaars gaan naar Brussel met de auto. Er zijn onvoldoende alternatieven voor de wagen beschikbaar. De inwoners van Meise gaan soms ook naar Brussel voor dienstverlening, winkels en cultuur. Veel mensen uit onze streek zijn aangewezen op Brussel voor een ziekenhuis. Erger nog is dat de inwoners en ook de gemeente zelf door de onvolledige splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds aangewezen zijn op de rechtbanken in Brussel. Dat is onaanvaardbaar.”

2.000 euro per pendelaar

“De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het gewest en zou kunnen oplopen tot 2.000 euro per jaar per pendelaar”, zegt schepen van Financiën Jonathan De Valck (N-VA). “Hoewel de exacte modaliteiten nog bekend moeten worden, is het duidelijk dat het gaat om een fiscale ongelijkheid en een zuivere belastingverhoging. Brussel mag geen kosten doorschuiven naar de pendelaars van Meise.”

“Deze stadstol eenzijdig doorvoeren, zonder onderling overleg en akkoord, is geen goed of positief nabuurschap”, vindt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Begin december keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed waarin men de Vlaamse Regering oproept om ‘alle juridische middelen’ aan te wenden om ervoor te zorgen dat de stadstol de Vlaamse pendelaar niet discrimineert. Ook in het Waalse parlement klonk overigens eenzelfde oproep. En nu keurde ook onze gemeenteraad de resolutie goed om in verzet te gaan tegen de stadstol.”

Wisselmeerderheid

Al werd die resolutie in Meise wel met een wisselmeerderheid goedgekeurd. Meerderheidspartijen Samen Anders (SP.A en Groen) en schepen Erwin De Clerck (Pro Meise) onthielden zich. N-VA kreeg voor de motie wel de steun van twee onafhankelijke raadsleden (ex-Pro Meise) en de oppositieraadsleden van LB+ en CD&V.