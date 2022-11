Woonzorgcentra vrezen dienstverlening niet meer te kunnen garanderen

Steeds meer zorgcentra kampen met een tekort aan personeel en op sommige plaatsen komt daardoor de dienstverlening in het gedrang. In woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem, bij Zaventem, is dat gelukkig nog niet het geval. Toch blijven de zes kamers die recent vrijkwamen voorlopig leeg staan bij gebrek aan personeel.

Bij Ter Burg in Nossegem werden recent 16 nieuwe mensen aangenomen. Maar er staan momenteel nog zes vacatures open. Er staan ook zes kamers leeg. Die worden bewust niet verhuurd, want het tekort aan personeel is nu nog niet dramatisch, maar “als we die kamers wel zouden vullen, lopen we het risico dat we ons werk niet meer goed kunnen doen,” argumenteert Nico Deblaere, de directeur van Ter Burg.

Dat het moeilijker is om personeel te vinden, heeft volgens Deblaere te maken met de aantrekkelijkheid om in een ziekenhuis te werken. Het personeelstekort oplossen door zorgtaken te geven aan niet-zorgpersoneel is geen mogelijkheid. “De regelgeving staat dat niet toe of er staat geen subsidiëring tegenover.”

In augustus schreef directeur Deblaere een brief aan minister Crevits, maar die bleef onbeantwoord. Hij hoopt alsnog dat de overheid maatregelen treeft zodat de dienstverlening aan de bewoners niet in het gedrang komt. “Onze grootste zorg is dat we morgen met een nog groter personeelstekort kampen en daardoor ons werk niet meer goed kunnen doen.”