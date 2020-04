Woonzorgcentrum: 'gaan uit van integrale verspreiding van coronavirus'

In woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn totnogtoe negen bewoners overleden aan het virus. Van de 69 resterende bewoners vertoont meer dan de helft symptomen van de ziekte. “We gaan uit van een integrale verspreiding van het virus,” klinkt het er. In woonzorgcentrum Dilhome in Dilbeek zijn gisteren één dag tijd drie bewoners overleden aan het coronavirus. “We zijn het wel gewoon om met de dood om te gaan, maar toch geen drie op één dag,” zegt directeur van Dilhome Ann De Mol in Het Nieuwsblad.