Woonzorgcentrum Het Zonnig Huis eert de liefde met een Valentijnslunch

In woonzorgcentrum Het Zonnig Huis in Halle scheen de zon vandaag extra hard. Ter gelegenheid van Valentijn werden de bewoners er getrakteerd op een feestelijke lunch met hun partner. Lekker eten, een opvallend rood getint decor en klinken op de liefde, meer moest dat niet zijn.

De Valentijnslunch is intussen een traditie in woonzorgcentrum Het Zonnig Huis. Een uitgebreid verslag én alle geheimen over een lange liefde zie je straks in ons nieuws!