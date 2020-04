In het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem zijn 36 bewoners besmet met het coronavirus. Vorige week testte een eerste bewoner positief. Nadat nog enkele andere bewoners ook symptomen begonnen te vertonen, besloot het woonzorgcentrum alle bewoners te testen. Daaruit blijkt nu dat 1 op de 3 bewoners besmet is.

Woonzorgcentrum in Zaventem test alle bewoners: 36 besmettingen

Het woonzorgcentrum heeft door alle 125 bewoners te testen in kaart kunnen brengen wie besmet is met het virus en wie niet. Het gaat vooral om bewoners van twee afdelingen. Het woonzorgcentrum heeft alle besmette bewoners samengebracht in twee aparte corona-afdelingen. Zij worden omgevormd tot isolatieruimten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het personeel op die afdelingen zal niet meer op de andere afdelingen ingeschakeld worden en omgekeerd. Bewoners op de andere afdelingen zullen zich binnen enkele dagen vrijer mogen bewegen.

"Er wordt maximaal personeel, voorzien van al het nodige beschermingsmateriaal, ingezet op de corona-afdelingen", meldt het woonzorgcentrum op sociale media. "Daarnaast is er ook aandacht voor de psychologische aspecten. Het personeelsteam zet zich ten volle in om deze crisis zo goed mogelijk op te vangen en de besmette en niet-besmette bewoners kwaliteitsvolle zorg te geven."

Opvallend is dat maar 9 van de 36 besmette bewoners de voorbije dagen symptomen vertoonden. Het bewijs volgens het woonzorgcentrum dat er op grote schaal moet getest worden in woonzorgcentra. 11 van de in totaal 134 personeelsleden van Sint-Antonius zijn ook besmet met het coronavirus. Nog eens 9 andere personeelsleden zijn thuis omdat ze symptomen vertonen.