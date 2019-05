Wordt sociaal akkoord Skeyes gedragen door alle vakbonden?

Volgens de directie van luchtverkeersleider Skeyes is er een sociaal akkoord bereikt. Maar voorlopig gaf alleen de socialistische vakbond zijn toezegging. De andere twee vakbonden deden dat nog niet. Vraag is dus of er daadwerkelijk een globaal akkoord komt.

Het sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skeyes sleept al maanden aan. Er is protest tegen de hoge werkdruk en de arbeidsorganisatie. Volgens de directie is er nu een akkoord. Zo is er een regeling uitgewerkt voor de nachtdiensten en de werkroosters. Luchtverkeersleiders die een bepaald aantal nachtdiensten per jaar presteren, zullen een arbeidsduurverkorting krijgen. Ook worden de nachtdiensten korter en komen er nieuwe premies.

Vraag is of dit akkoord ook door de christelijke en liberale vakbonden gedragen zullen worden. Eerder sloot de directie van Skeyes ook al eens een akkoord met de socialistische vakbond, maar werd dat al snel verworpen door de andere bonden.