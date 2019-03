Yamilette is terecht

Yamilette, het meisje van 12 uit Sint-Pieters-Leeuw dat sinds woensdag vermist was, is terecht. Dat laten haar adoptieouders via Facebook weten.

Woensdagavond vertrok Yamilette thuis en kwam niet meer terug. Het 12-jarige meisje uit Chili kampt met ernstige psychische problemen. Gisteravond kwam het verlossende nieuws dat het meisje in Brussel is gevonden. Het is de papa die het meisje gevonden heeft dankzij tips via sociale media. Het meisje is intussen opgenomen in de Leuvense Urgentie Kinderpsychiatrie. Dat gebeurde na lang aandringen van de ouders. Zij begrijpen niet dat ze, ondanks de schrijnende crisissituatie, pas opvang voor hun adoptiedochter vonden na zich woedend te hebben gemaakt bij tal van instanties.