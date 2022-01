Yasmina El Messaoudi debuteert met ‘Straatkat’: “Zoektocht naar een nieuwe thuis”

Yasmina El Messaoudi uit Vilvoorde heeft haar eerste boek 'Straatkat' voorgesteld. Yasmina groeide op in Kapelle-op-den-Bos en was in een ver verleden aan de slag als journalist bij RINGtv. In haar boek vertelt ze, hoe ze als kind van een moslim en een katholiek, na de dood van haar moeder weer een plekje probeert te vinden.

Radio 2-presentatrice Yasmina El Messaoudi kan haar geluk niet op. Na maanden zwoegen ligt 'Straatkat' in de winkelrekken. Een boek over de zoektocht naar een nieuwe thuis na de dood van haar moeder, schrijfster Mim Van Keer. Zij overleed in 2019 en kreeg onlangs in Kapelle-op-den-Bos een straat naar haar vernoemd.

“Ons gezin thuis was de enige plek waar cultuur, religie weinig uitmaakte. Mijn vader is moslim, mijn moeder was katholiek, maar dat was nooit een issue thuis”, legt Yasmina uit. “Iedereen volgde zijn eigen godsdienst, mijn broer en ik geloven niet, dat was allemaal prima. Maar eens we buiten kwamen werd dat moeilijk. Ik ga kijken of ik nu bij de Marokkaanse Belgen hoor of bij de Vlamingen, maar dat is eigenlijk bij geen één van de twee.”

Dat gevoeld verklaart meteen ook de titel van haar eerste boek. Yasmina voelt zich een straatkat: van gemengde afkomst, zwervend op zoek naar een thuis. Het is trouwens ook de bijnaam die haar moeder haar gaf. Het schrijven hielp Yasmina om haar dood te verwerken. “In het begin heb ik haar dood heel hard weggeduwd door veel te feesten en op café te gaan”, vertelt Yasmina. “Daarna ben ik echt gecrasht. Uitgestelde rouw noemt mijn therapeut het.”

Het schrijven helpt Yasmina om het grote verlies een plek te geven. “Ik was bang om herinneringen te vergeten en de herinnering aan mijn moeder te verliezen. Ik hoop dat andere mensen zich in het boek herkennen en daarin troost kunnen vinden. Misschien niet dat ze tussen twee culturen leven, maar dat ze om andere redenen zich soms onthecht voelen of ontwricht”, aldus Yasmina.