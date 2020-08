Zanger Jo Vally uit Meise vindt alternatieve locatie voor tuinconcertjes

Zanger Jo Vally uit Meise heeft groen licht gekregen om op 15 en 16 augustus twee tuinconcertjes te geven in de tuin van ‘De Snip’ in Moorsel (Aalst). Eerder moest de Vlaamse zanger zijn tuinconcertjes in Meise annuleren, omdat het gemeentebestuur er alle evenementen tot eind september heeft geschrapt door het coronavirus. Nochtans waren de concerten volgens Vally helemaal coronaveilig met alle mogelijke maatregelen van social distancing, handgels en bubbels. Ook waren er ook maximaal 50 aanwezigen voorzien.

“Ikzelf, mijn muzikanten en de hele crew zijn heel blij om deze zomer dan toch nog te kunnen spelen,” zegt Jo Vally. “We hopen dat we iedereen die geboekt heeft voor een tuinconcertje in Meise, nu mogen verwachten in de Snip in Moorsel . Iedereen zal een mail ontvangen met alle info. Natuurlijk gaat de gezondheid van ons allemaal boven alles, maar toch mag men niet vergeten dat mensen niet gemaakt zijn om zich op te sluiten. We moeten samen op een veilige manier en strikt volgens de regels de Vlaamse sector blijven steunen. Alle artiesten, muzikanten, geluidsmensen, noem maar op, bloeden dood als iedereen bij de pakken blijft zitten.”

Ondernemen

Lijdzaam toekijken wil Jo Vally niet doen. “Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) riep in zijn boodschap alle burgemeesters op om evenementen niet zomaar af te gelasten, maar grondig te bekijken of ze veilig zijn en voldoen aan de opgelegde maatregelen,” gaat de populaire zanger uit Meise verder. “Na de njet in Meise vroegen vele fans en vrienden mij om naar een andere locatie te zoeken, zodat de tuinconcertjes toch zouden kunnen doorgaan. Dat is veel beter dan thuis te zitten kniezen. ‘Ondernemen’ is beter dan iedereen op zijn of haar muzikale honger te laten zitten.”

'Daarvoor doe ik het'

Na veel zoekwerk vond Vally een alternatieve plek om zijn tuinconcertjes te geven. “In De Snip in Moorsel (Aalst) in de Beugemstraat 9 zullen we op 15 en op 16 augustus telkens om 16 uur 100 mensen een plek kunnen geven met meer dan de wettelijke afstand tussen de bubbels en dit in alle veiligheid. Dat blijft onze prioriteit. Maar ik ben ontzettend blij dat we dit kunnen doen. Een fan stuurde me volgende sms: ‘Je kan niet geloven hoe gelukkig je ons maakt.’ Daarvoor doe ik het.”

Alle info via de facebookpagina van Jo Vally.