Zangkoren stomen zich klaar voor World Choir Games

Na een lange periode kunnen de jongeren van jeugdkoor ÜkeHele uit Hekelgem opnieuw samen repeteren. Maar rustig heropstarten is geen optie. Over twee maanden staat een belangrijke afspraak op de kalender. Jeugdkoor ÜkeHele zal dan zingen tijdens de World Choir Games. “Het is de eerste keer dat we aan zoiets groots meedoen. Wij doen het vooral voor de ervaring en het plezier”, zegt dirigent Mirella Ippolito. “Ik denk dat het voor het koor tof is om dat te kunnen meemaken. We gaan ons best doen om iets deftig te kunnen brengen.”

Tijdens de herfstvakantie kan je het resultaat zien op de World Choir Games. Die zangwedstrijd komt voor de eerste keer naar Vlaanderen. Van 30 oktober tot 7 november kan je in Antwerpen en Gent kijken naar gala-, vriendschap- en wedstrijdconcerten. Koren kunnen er ook deelnemen aan workshops en evaluatie-optredens. Allerlei soorten koren uit binnen- en buitenland zullen er optreden. In enkele categorieën zijn er nog plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerde koren en hun dirigenten vinden meer informatie op de website van de World Choir Games.