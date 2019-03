Zanzibar wil naar Wolvertem verhuizen, gemeente twijfelt

Meise wil een duidelijk beeld hebben voor het een definitieve beslissing neemt. Het college wacht onder meer nog op een advies van de brandweer. Verder moet er op vraag van Agentschap Wegen en Verkeer een mobiliteitsstudie komen.

“Bovendien heeft de politie al een negatief advies gegeven en ik ben niet van plan om dat zomaar naast mij neer te leggen. Vorig jaar was er ook een negatief advies van de zone voor Zanzibar in Londerzeel, maar toen ging het toch door," besluit Van den Brande.

De Zanzibar lokt jaarlijks duizenden bezoekers. Afgelopen zomer waren er heel wat klachten van overlast over de pop-upbar. Buurtbewoners maakten vorig jaar hun beklag over de verkeersafwikkeling. Al het verkeer moest er toen wel over één landweg.

"Dat zijn heel veel voertuigen. We wachten met het nemen van de beslissing als het dossier volledig is. Er zijn inmiddels al brieven in de buurt verdeeld dat de pop-up er zou komen, maar er is dus nog geen toelating," zegt burgemeester Gerda Van den Brande.