Zara Rutherford uit Sint-Genesius-Rode is vandaag geland in Wevelgem. De 19-jarige Zara is nu officieel de jongste vrouwelijke pilote ooit die alleen onze planeet rond is gevlogen.

Zara zou normaal al begin deze week voet aan grond gezet hebben in ons land, maar het slechte weer in Tsjechië gooide roet in het eten. Maar vanmiddag was het dus wel zover. De 19-jarige pilote uit Sint-Genesius-Rode landde op het vliegveld van Wevelgem na haar laatste etappe. Zara is dankzij haar indrukwekkende prestatie de jongste vrouwelijke pilote ooit die solo de aarde is rondgevlogen.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.