Zaventem geeft groen licht voor bouw van 39 appartementen

De gemeente Zaventem heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 39 meergezinswoningen op de site van de voormalige Ford-garage Hergon in Sterrebeek. Er wordt wel fors geknipt in het aangevraagde bouwprogramma. Op de site worden drie gebouwen opgetrokken met veel groene ruimte tussenin.

De oorspronkelijke aanvraag van het project voorzag 48 appartementen en twee handelsruimten, maar de gemeente Zaventem schrapt negen appartementen om tegemoet te komen aan protest van omwonenden. “We gaan voor minder appartementen, meer groen en een kinderkribbe”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Wij hebben geoordeeld dat drie bouwlagen op die plaats het maximum is. We hebben dus de vierde bouwlaag volledig geschrapt. Daarnaast hebben we ook een knip van vijf woongelegenheden doorgevoerd in het achterste gebouw. Hierdoor ontstaat er een mooie groene ruimte in het verlengde van de groene binnenkoer en komt er een meer gepaste aansluiting op de achterliggende woonwijk.”

Verder worden er ook 60 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien en 90 fietsenstallingen. “We vragen dat in één van de twee handelsruimten ook een kinderkribbe wordt ondergebracht om een antwoord te bieden op de vraag aan kinderopvang”, aldus Dewandeler.