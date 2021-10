Zaventem laat jongeren op YOUCA Action Day helpen in kleuterscholen

Het is vandaag Youca Action Day. Daarbij engageren leerlingen uit middelbare scholen zich om tijdens de schooluren te gaan werken bij een bedrijf, organisatie, overheid of particulier. Het loon dat ze die dag verdienen, gaat naar sterke jongerenprojecten wereldwijd. Ook de gemeente Zaventem steunt het project en stelt als werkgever zeven jongeren tewerk in haar gemeentelijke basisscholen.

De Youca Action Day vindt vandaag voor de vijftiende keer plaats. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren steken de handen uit de mouwen. In Zaventem worden zeven jongeren ingezet in de drie gemeentelijke basisscholen. Ze zullen ondersteuning bieden in de kleuterklassen en zo ook kennismaken met het beroep van kleuterleerkracht. De gemeente betaalt elk van hen 55 euro, dat geld gaat naar een jongerenproject van KIYO in Brazilië, de Filipijnen en België.

Een verslag, dat Nore en Tibau van Regina Caeli in Dilbeek voor ons maakten in het kader van de YOUCA Action Day, zie je in ons nieuws.