Zaventem ongerust over gaspatronen

De gemeente Zaventem maakt zich ernstige zorgen over de gaspatronen die de laatste tijd in de gemeente gevonden worden. Het gas in de capsules brengt gebruikers in een kortstondige roes. Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) zegt dat ‘dat ronduit gevaarlijk is voor de gezondheid’ en gaat actie ondernemen.

De voorbije weken werden op verschillende plaatsen gascapsules voor het spuiten van slagroom aangetroffen. “De plaatsen zijn gekend bij de politie en worden intussen opgenomen in het patrouilleschema. Het gaat om typische hangplekken waar een dubbel probleem ontstaat: sluikstorten en het inhaleren of snuiven van lachgas in de capsules, wat bijzonder gevaarlijk is,” zegt burgemeester Ingrid Holemans.

Dat lachgas geeft een korte euforische roes die vaak gepaard gaat met kleurrijke hallucinaties en lachbuien. Maar burgemeester Holemans waarschuwt voor de ernstige gevolgen van het inhaleren of snuiven van lachgas. "Het gaat van irritaties aan de ogen, keel, neus, luchtwegen tot misselijkheid, bewustzijnsverlies, coma en zelfs de dood. Het gas is bovendien licht ontvlambaar en kan dus brandwonden veroorzaken."

Bij herhaaldelijk gebruik kan zelfs het zenuwstelsel aangetast worden. De gaspatronen zijn niet illegaal en vrij te koop in de winke, maar toch verhoogt Zaventem de waakzaamheid. “Als minderjarigen op heterdaad betrapt worden, gaat de politie snel optreden door een GAS-boete uit te schrijven en de ouders in te lichten. Bij meerderjarigen staan we machteloos en kunnen we enkel wijzen op de schadelijke gevolgen,” zegt Holemans.

De burgemeester van Zaventem gaf intussen opdracht aan de gemeentelijke veiligheidsdiensten om verantwoordelijken op scholen en bij jeugdverenigingen te wijzen op de gevaren van het lachgas.

Foto: Ivo Radelet