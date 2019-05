Zaventem plant nieuw administratief centrum op site houtzagerij

Zaventem wil binnen enkele jaren alle gemeentediensten centraliseren. Het heeft daarom de houtzagerij Lesage, gelegen tussen de Groenstraat en de spoorweg, te onteigenen en aan te kopen. De totale onteigeningsvergoeding bedraagt zo'n 510.000 euro.

"We willen met de aankoop de bouwpromotoren een stap voor zijn. Het risico bestaat dat er een groot appartementsblok komt omdat het bouwzone is. Nergens in de gemeente vind je bovendien een site die zo centraal gelegen is en van zo'n omvang is dat er in de toekomst het administratieve centrum kan komen," zegt burgemeester Ingrid Holemans.

Al is dat nieuw administratief centrum voorlopig wel toekomstmuziek. In afwachting van de bouw daarvan wordt de site Lesage mogelijk omgetoverd tot een parking met zo'n 120 parkeerplaatsen. Al wil oppositiepartij N-VA de gronden in afwachting van de bouw de site gebruiken als een park.