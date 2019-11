Zaventem pompt 4,5 miljoen euro in bedrijvenzone

Zaventem-Zuid is gelegen tussen de brandweerzone in Zaventem en de Weiveldlaan. "We willen inzetten op een toekomstgericht en duurzaam bedrijventerrein, alsook ingaan op de vragen vanuit de bedrijven zelf. De ingrepen zullen in het bijzonder aandacht hebben voor de zwakke weggebruikers. Zo zal het openbaar domein alvast heraangelegd worden met fiets- en voetpaden. Er komt eveneens een gescheiden riolering", zegt burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans.

Die werken horen ook bij het project om de Kleine Beek in Nossegem af te koppelen, net als het terugdringen van overstromingsgevaar in enkele Zaventemse woonwijken. "Bepaalde straten in het centrum van Zaventem, zoals de Hector Henneaulaan, zullen beter beschermd worden tegen toekomstige overstromingen. We hopen dat we met deze verbeteringen ook het Agentschap Wegen en Verkeer warm krijgen om de Leuvensesteenweg verder aan te passen met degelijke fietspaden", besluit Holemans.

Foto: Google Maps