Zaventem verscherpt coronamaatregelen op wekelijkse markt

In Zaventem worden de coronamaatregelen op de wekelijkse markt vanaf maandag strenger toegepast en opgevolgd. De veiligheidsdiensten van de gemeente stelden vast dat de regels de jongste tijd minder strikt worden nageleefd.

Vanaf maandag 24 januari zal de toegang tot de markt opnieuw alleen mogelijk zijn aan de Parklaan ter hoogte van de kerk. De markt kan bezocht worden door het volgen van een éénrichtingsparcours dat de bezoeker langs alle kramen laat passeren. De enige uitgang is voorzien beneden aan de Hoogstraat. Aan de in- en uitgang zal een toezichter aanwezig zijn en zal gevraagd worden om de handen te ontsmetten. Het dragen van een mondmasker blijft uiteraard verplicht. Ook is eten en drinken op de markt niet toegelaten.