Zaventem wil versneld taalcursussen aanbieden aan kleuters

Zaventem wil leerlingen in de gemeentelijke basisscholen op jonge leeftijd al onderdompelen in een taalbad. Voor het geven van Nederlandstalige taalcursussen rekent de gemeente op vrijwilligers of studenten. "Een goede kennis van de Nederlandse taal leidt meer kansen op succesvol studeren", zegt burgemeester Ingrid Holemans.

Bedoeling is dat de studenten of vrijwilligers leerkrachten van instapklassen en eerste kleuterklassen elke dag twee uur het personeel in de scholen helpt. "Zij zullen de kinderen onderdompelen in een heus taalbad om zo het Nederlands van de kinderen te versterken. Ze zullen daarvoor uiteraard correct vergoed worden", zegt burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans.

De gemeente Zaventem vindt het belangrijk omdat in sommige klassen maar enkele leerlingen zitten die thuis Nederlands spreken. "Nederlands kunnen spreken is een essentiële voorwaarde om in Vlaanderen alle kansen te kunnen benutten die men aangeboden krijgt. Met het spreken van de Nederlandse taal wordt immers de basis gelegd voor de toekomst", aldus Holemans.

Tegelijkertijd roept Zaventem de hogere overheden op om hierin te investeren. "Tot nu toe krijgen we jammer genoeg onvoldoende financiële hulp bij de uitwerking van de integratielessen. Gezien de hoogdringendheid zal de gemeente alvast zelf tegemoet treden en een basisbudget voorzien. Anderzijds zoeken we ook steun bij serviceclubs, die reeds eerder hun diensten aanboden voor goede doelen", besluit Holemans.