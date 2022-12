Zaventemnaren tonen glimp van musical ‘De Sirene van Ensor’

Zondagavond vond in de gemeente Zaventem een unieke preview plaats van de musical ‘De Sirene van Ensor’. Het stuk gaat over het leven van kunstschilder James Ensor, geboren in Oostende. Alleen is er in Zaventem geen zee, dus gingen de makers op zoek naar een andere plek waar water is: het gemeentelijk zwembad.

De gemeente Zaventem spaart kosten noch moeite voor de preview van de musical. “Omdat water centraal staat in ‘De Sirene van Ensor’ hebben we gekozen voor het zwembad”, zegt theatermaker Eva Bruyninckx. “De zee was de muze van Ensor. We hebben hier geen zee, dus hebben we voor een suggestief decor gezorgd. Ensor is een inspirerende persoon. Hij zette zich af tegen de maatschappij, was een rebel en heeft heel wat choquerende beelden gemaakt. Ik vind het een interessante persoon om rond te werken.”

Hoofdrolspeler Dirk Cauwelier is zich al een jaar lang aan het voorbereiden op de rol van James Ensor. De moeilijkheid van de rol zit vooral in de persoonlijkheid van de bekende kunstschilder. “Het is een hele complexe man, die rare dingen deed in zijn leven en een vreemd leven geleid heeft”, zegt Cauwelier. “Het is niet eenvoudig om in zijn huid te kruipen, maar wel een leuke uitdaging.”

Sinds 1999 organiseert Zaventem om de twee jaar een musical. Er doen in totaal 150 mensen mee, waaronder een 25-koppig orkest. De musical loopt van 29 maart tot en met 1 april 2023 in CC De Factorij in Zaventem.