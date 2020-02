Zaventems Café Combinne viert vijfde verjaardag

Het was een bijzondere editie van Café Combinne dit weekend. De deelnemers brachten typische gerechtjes mee uit hun eigen cultuur, en er werd gezongen en gedanst. Sommigen kwamen ook in traditionele klederdracht naar de feesteditie. De Zaventemse versie van Café Combinne ging van start in 2015. “Café Combinne is een praatcafé voor anderstaligen én Nederlandstaligen. Het is een ideale activiteit voor anderstaligen die in een gezellige omgeving Nederlands willen oefenen. Deelnemers praten over dagelijkse onderwerpen. Ook voor Nederlandstaligen is dit een leuke activiteit. Zij leren nieuwe mensen en culturen kennen en helpen anderstaligen met hun Nederlands.”, legt schepen voor Integratie Hamid Akaychouh (CD&V) uit. “Een grote mix aan culturen en talen is kenmerkend voor onze regio. Om aan onze samenleving deel te nemen moet je elkaar in de eerste plaats begrijpen, het is dan ook belangrijk dat we de Nederlandse taal stimuleren bij al onze inwoners. Café Combinne draagt hiertoe bij.”

Café Combinne vindt in Zaventem elke week op twee locaties plaats: op dinsdagnamiddag in het Huis van het Kind en op donderdagnamiddag in zaan De Snuifmolen.